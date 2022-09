Dronningen fejrer jubilæum i Det Kongelige Teater efter aflyst folkefest

Dronning Margrethe markerer lørdag sine 50 år på tronen med en tur i Det Kongelige Teater. Det sker på en dag, hvor den helt store fejring og folkefest er aflyst, fordi den britiske dronning Elizabeth er død.

Dronning Margrethe skulle blandt andet have vinket fra balkonen på Amalienborg og kørt i karet ned ad Strøget i København.

På Det Kongelige Teater er der sat en gallaforestilling sammen til ære for dronningen.

- Gallaforestillingen lørdag aften på Gamle Scene i Det Kongelige Teater vil fortsat blive afviklet i en justeret form, oplyser Kongehuset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det Kongelige Teater har holdt kortene tæt til kroppen op til forestillingen. Programmet - også i den tilpassede form - er en overraskelse.

Det er ikke første gang, at fejringen af jubilæet, som egentlig var 14. januar, møder forhindringer.

I første omgang blev festlighederne udskudt til sensommeren på grund af coronapandemien.

Lørdag skulle dronningen og den kongelige familie så have vist sig på balkonen i Christian IX’s Palæ på Amalienborg.

Efterfølgende skulle dronningen køre i karet til Københavns Rådhus.

Men torsdag sov den britiske dronning Elizabeth ind, 96 år gammel.

Det har fået Kongehuset til at neddrosle festlighederne. Både karetkørsel og vink fra balkonen er aflyst. En officiel frokost på rådhuset er udskudt til senere.

Nedtoningen sker ifølge Kongehuset efter dronningens eget ønske.

Ifølge historiker Lars Hovbakke Sørensen, lektor på Professionshøjskolen Absalon, er det naturligt, at den helt store fejring med flag i gaderne og hurra-råb aflyses af respekt for den britiske dronning.

- Det vil være et forkert signal at sende til omverdenen, hvis man havde en masse folkefest i gaderne. Man bliver nødt til at vise deltagelse, fordi der er både personlige og familiære bånd mellem de to kongehuse.

- På den anden side gennemfører man en del af regentjubilæet alligevel. Det er mere den officielle del, som ikke så meget har præg af en folkefest. Så tætte var båndene alligevel ikke mellem de to kongehuse.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen ville situationen have været en anden, hvis det eksempelvis var dødsfald i det norske eller svenske kongehus. Her er båndene meget tættere.

Det svenske og norske kongepar er med til at fejre dronning Margrethe både lørdag og søndag, fremgår det af kongehusenes kalendere.

Lørdag er de med til gallaforestillingen på Det Kongelige Teater. Søndag deltager de ved en festgudstjeneste i Vor Frue Kirke, en frokost på Kongeskibet Dannebrog og et gallataffel på Christiansborg Slot.

- Dronning Elizabeth ville aldrig have deltaget i et regentjubilæum i det danske kongehus, siger lektoren.

/ritzau/