Dronningen: Forskelle behøver ikke blive til en generationskløft

I sin nytårstale lørdag aften taler dronning Margrethe om generationskløfter. Hun mener, at der nogle gange kan være store forskelle på unge og ældre.

For hver generation er verden ny, lyder det fra dronningen i talen. Hun siger, at der ikke er noget nyt i, at forældre mener, at de unge er forkælede.

- "Giv tid, jeres tur kommer også engang"- sådan har det vist lydt til alle tider, siger dronning Margrethe.

Men hun mener også, at de unge til en vis grad i dag er forargede over deres forældre og stiller krav til dem.

- Tonen kan nogle gange være skarp. Men det er naturligt, at de unge sætter spørgsmålstegn ved forældrenes måde at leve på. Det er også sundt. Det giver alle noget at tænke over, siger hun.

Men det behøver ikke at være en kløft ifølge dronningen.

- Den kan være en bro til ny erkendelse. Og husk, at man kan gå over broen i begge retninger, siger hun.

Dronning Margrethe mener, at de unge kan bidrage med at give de ældre generationer perspektiv.

- Fylder det materielle for meget? Har vi trukket for store veksler på naturens ressourcer? Og hvad med klimaforandringerne? Det er ubehagelige spørgsmål. De er ubehagelige, fordi den unge generation i betydeligt omfang nok har ret, lyder det fra dronningen.

Men samtidig argumenterer dronning Margrethe for, at de ældre generationer sidder med stor erfaring.

Det er en erfaring, som ikke skal kastes over bord, lyder det fra dronningen.

- Så kan vi måske alle blive klogere på hinanden – og på livet, siger hun.

Aftenens nytårstale er nummer 51 fra dronning Margrethe.

Den bliver holdt i dronning Margrethes arbejdsværelse i Christian IX's Palæ på Amalienborg.

Dronningen kommer også ind på andre emner som krigen i Ukraine og inflationen i Danmark. Ligesom hun berører de store danske sportspræstationer, der har været i år.

