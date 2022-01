Dronningen har 50-års jubilæum: Donation istandsætter slotshave

Fredensborg Slotshave kan se frem til at få en overhaling, efter at en milliondonation er tikket ind i anledning af dronningens 50-års regeringsjubilæum.

Det skriver Slots- og Kulturstyrelsen, der skal være med til at overse arbejdet, i en pressemeddelelse.

Det er A.P. Møller Fonden og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der sammenlagt har doneret 24 millioner kroner til renoveringen.

Dronning Margrethe kan fejre 50 år på tronen fredag, men arbejdet forventes først påbegyndt i løbet af foråret.

Det er blandt andet de såkaldte Eremitagepavilloner, som oprindeligt blev opført af Frederiks 4., der har fået stillet en istandsættelse i udsigt. De nuværende bygninger stammer helt tilbage fra 1765.

Den anden del er Kongebroen, der var en fødselsdagsgave til den nu afdøde prins Henrik, da han blev 60 år. Broen blev indviet i 1996.

Det var netop på Fredensborg Slot, at prinsen for godt fire år siden sov stille ind.

Siden indvielsen i slutningen af 1990'erne har vind og vejr dog været med til at nedbryde broens træværk, hvorfor den trænger til en kærlig hånd.

Tanken er, at restaureringen skal give muligheden for anløb af både, samt at havens gæster skal kunne gøre brug af den igen.

Slots- og Kulturstyrelsen skal i samarbejde med en række aktører - herunder Fredensborg Kommune - undersøge, hvordan pavillonerne skal anvendes, når arbejdet er blevet fuldendt.

Man forventer, at Kongebroen kommer til at stå færdig i slutningen af året, mens pavillonerne ventes færdige i begyndelse af 2024.

Fredensborg Slotshave, der ligger nord for København, er et af Danmarks største haveanlæg.

Det er ikke første gang, at A.P. Møller Fonden har støttet restaureringen af slotshaven. Det skete første gang i 2009.

/ritzau/