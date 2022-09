Dronningen har almindelige symptomer på covid-19

Dronning Margrethe opholder sig på Fredensborg Slot, efter at hun blev testet positiv for corona tirsdag.

Efter at dronning Margrethe er blevet smittet med covid-19, oplyser kongehusets kommunikationsafdeling torsdag, at hun har helt almindelige coronasymptomer.

Onsdag skrev kongehuset i en pressemeddelelse, at dronningen var testet positiv for covid-19 for anden gang.

Dronning Margrethe blev testet positiv tirsdag.

Kongehuset uddyber ikke hvilke symptomer, der er tale om. Men de mest almindelige symptomer på covid-19 er løbenæse og ondt i halsen.

Dronning Margrethe opholder sig på Fredensborg Slot. Hun deltager ikke i nogen aktiviteter resten af ugen.

Fredag skulle hun have været vært ved et aftenselskab på Christiansborg i anledning af hendes 50 års regeringsjubilæum. Det bliver kronprinsparret i stedet.

Mandag deltog dronning Margrethe sammen med kronprins Frederik i den britiske dronning Elizabeths statsbegravelse i London.

Den 82-årige dronning Margrethe blev også smittet med covid-19 i februar i år.

Flere andre danske kongelige har også været smittet med covid-19. Det gælder prins Christian, kronprinsesse Mary og prinsesse Benedikte.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for coronasmittede fra april skal man, hvis man er testet positiv, gå fire dage i selvisolation, hvis man ikke har symptomer eller kun lette symptomer.

Har man mere betydelige symptomer på covid-19, skal man være i isolation, indtil ens symptomer er begyndt at aftage. Dog må man tidligst forlade isolationen efter fire dage.

/ritzau/