Dronningen holder igen i år fødselsdag uden balkonvink

Magrethe fylder 81 år til april, men grundet corona vil det blive fejret privat og uden sang fra slotspladsen.

Igen i år holder dronning Magrethe fødselsdag på lavt blus. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Den 16. april fylder dronningen 81 år. Her vil hun vil ikke som vanligt komme ud på balkonen på Amalienborg.

Under normale omstændigheder plejer hun at møde et publikum af fødselsdagsfejrende danskere på Amalienborgs slotsplads, når livgarden skifter vagt klokken 12.

Grundet coronasituationen vil hun i stedet blive fejret ved en privat fødselsdag på Fredensborg Slot.

Sidste år, da dronningen fyldte rundt, måtte hun også aflyse de planlagte fejringer. Fødselsdagen blev fejret på en ny måde. Med virtuelle lykønskninger og andre initiativer.

I år vil det blive muligt at sende dronningen en personlig fødselsdagshilsen på kongehusets digitale platforme.

Der vil blive oprettet en digital gratulationsliste på kongehusets hjemmeside. Det oplyser kongehuset i pressemeddelelsen.

Fødselsdagen vil dagen igennem blive markeret på kongehusets sociale medier og deres hjemmeside.

