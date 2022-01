Kongefamilien har fredag markeret dronningens 50-års jubilæum som regent og årsdagen for Frederik IX's død.

Dronningen mindes under åben himmel 50-året for sin fars død

Fra en skyfri himmel og til tonerne af "Kongens Hornørmarch" spillet af Søværnets Tamburkorps ankom dronning Margrethe fredag middag til Roskilde Domkirke. Her skulle hun mindes sin far, Frederik IX.

Mindehøjtidelighed for Frederik IX - 50 år efter hans død - fandt sted samme dag, som dronningen har fejret sine 50 år som Danmarks regent.

Her kunne offentligheden følge en tydeligt berørt dronning Margrethe under kranselægning ved Frederik IX og dronning Ingrids grav.

Først blev tre kranse lagt foran gravstedet, der har et stort anker afbilledet, hvorefter dronningen og prinsesse Benedikte rettede på dem.

Herefter blev der lagt en krans på hver side af gravstedet, som kronprins Frederik og prins Joachim hver især rettede på.

Gravstedet er omkranset af en lav mur af røde mursten. Det ligger udenfor ved siden af selve domkirken for at ære sømandskongen, som Frederik IX bliver kaldt. Traditionen er ellers, at tidligere konger er begravet inde i kirken.

Efter et øjebliks stilhed fortsatte kongefamilien besøget i Roskilde Domkirke, hvor en privat mindehøjtidelighed fandt sted.

Inden kranselægningen var kongefamilien blevet mødt af flere fremmødte, som havde trodset kulden og stod med viftende flag, da kongefamilien blev kørt fra Roskilde Station til Roskilde Domkirke.

På trods af at dronning Margrethe er en af de monarker i Danmark, som har siddet længst, så blev det ikke til den fejring af hendes 50-års regentjubilæum, som hun havde drømt om.

Fejringen blev holdt i mere formelle rammer med statsråd og ceremoni på Christiansborg i København.

Det skete, efter at en lang række arrangementer er blevet aflyst eller udskudt på grund af risiko for spredning af coronavirus.

De vil i stedet finde sted den 10. og 11. september.

Eksdronning Anne-Marie skulle også have deltaget i fredagens fejring. Men da hendes mand, ekskonge Konstantin, er smittet med coronavirus, kunne hun ikke deltage.

Kun en dansk regent har siddet længere end dronning Margrethe. Det er Christian IV, der var konge i næsten 60 år fra 1588 til 1648.

