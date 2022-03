Dronningen og kronprinsparret giver en million kroner til Ukraine

Dronning Margrethe og kronprinsparret er gået sammen om at donere en million kroner til indsamlingen "Sammen for Ukraine".

Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

- Der er krig i Europa igen. Det gør mig uendelig trist at være vidne til det, der nu sker i Ukraine. Det fremskridt og det håb, som blomstrede overalt i Europa efter Berlinmurens fald, smuldrer nu for øjnene af os, siger dronning Margrethe i pressemeddelelsen.

Under overskriften "Sammen for Ukraine" samler en række danske nødhjælpsorganisationer ind til ofre for krigen i Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Donationen skal gå til akut hjælp til ofrene for krigen.

Indsamlingen kulminerer med en støttekoncert lørdag aften. Den foregår på Rådhuspladsen i København. Det er DR og TV 2, der er gået sammen om koncerten. Der er 17 musikere, som optræder til koncerten.

- For os som danskere gør hele situationen et uudsletteligt indtryk. Vi føler med den ukrainske befolkning og støtter alle, der yder nødhjælp og arbejder for at redde menneskeliv, fortsætter dronning Margrethe i pressemeddelelsen.

- Må denne meningsløse krig bringes til ophør snarest, afslutter dronningen.

Pengene fra dronningen og kronprinsparret kommer fra dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond.

Ifølge pressemeddelelsen står i alt 18 nødhjælpsorganisationer til at få gavn af donationen. Det er blandt andet Læger Uden Grænser, Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Unicef Danmark.

Dansk Flygtningehjælp vurderer over for Ritzau, at der er op til 12 millioner mennesker i Ukraine, som har behov for nødhjælp. Oven i det kommer de 2,5 millioner, som er flygtet fra Ukraine, siden krigen begyndte.

/ritzau/