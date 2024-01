Dronningen og kronprinsparret iler fra nytårskur til nytårskur

De første dage i det nye år ønsker dronningen godt nytår ved en række arrangementer, som kaldes nytårskure.

Onsdag er hun vært for hele to af slagsen - nogle af de sidste for dronningen som regent.

Den første var onsdag formiddag på Amalienborg. Arrangementet var for højesteretsdommere samt Livgardens og Gardehusarregimentets officerskorps.

Dagens anden nytårskur er på Christiansborg, hvor dronningen er ankommet omkring klokken 11.30.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kort før dronningen ankom kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. De var også med på Amalienborg.

Mandag var dronningen vært for den traditionsrige nytårskur og -taffel for regeringen, Folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet.

Det var hendes sidste nytårstaffel som regent, efter at hun i sin nytårstale bekendtgjorde, at hun abdicerer 14. januar.

/ritzau/