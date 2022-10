Alle er enige om at se fremad, lyder det, efter at prins Joachim har været i Danmark for at tale med sin mor.

Prins Joachim har i denne uge været i Danmark og har talt med dronning Margrethe på Fredensborg Slot. Det bekræfter kongehuset over for B.T.

- Det er korrekt, at dronningen og prins Joachim har talt sammen på Fredensborg, fortæller kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til avisen.

Efter samtalen mellem dronningen og prins Joachim er der ifølge kongehuset enighed om at bevæge sig videre fra spørgsmålet om titler.

- Alle er enige om at se fremad, og som dronningen selv har givet udtryk for, så ønsker hun og prins Joachim ro til at finde vej igennem denne situation, siger Lene Balleby ifølge B.T. Derudover har kongehuset ikke flere kommentarer.

Samtalen har fundet sted, efter at dronningen for nylig meddelte, at prins Joachims fire børn mister deres titler som prinser og prinsesse fra 1. januar 2023. Det betyder, at de alene kan benytte deres titler som grever og komtesse af Monpezat.

En beslutning, som prins Joachim offentligt udtrykte sin forundring og fortvivlelse over. Siden gav dronning Margrethe udtryk for, at hun som mor og farmor havde undervurderet, hvor meget prins Joachim og hans familie føler sig berørt.

Prins Joachim oplyste, at han havde fået fem dages varsel, inden dronningen meldte sin beslutning ud.

Ifølge B.T. rejste prins Joachim torsdag aften tilbage til Paris, hvor han bor med prinsesse Marie og deres børn, prins Henrik og prinsesse Athena.

