Dronningen opfordrer til vedholdenhed mod corona

Vi har vist, at vi kan tage os sammen og at det fører i den rigtige retning; men nu gælder det, for vi er ikke igennem endnu, sagde dronningen

I en tv-tale torsdag aften takkede dronning Margrethe danskerne for "opfindsomhed " og "idérigdom" i forbindelse med lykønskningerne på hendes fødselsdag.

Men talen var ikke kun tak - regenten bad også danskerne om at fortsætte kampen for at inddæmme spredningen af coronavirus i samfundet.

- Meget tyder på, at vi sammen bidrager til at få sygdommen under kontrol. Vi har vist, at vi kan tage os sammen og at det fører i den rigtige retning; men nu gælder det, for vi er ikke igennem endnu, sagde dronningen.

Hun bad danskerne om at "holde ved" i kampen for at inddæmme smitten.

Det er anden gang på kort tid, at dronningen giver en tale på tv til nationen.

17. marts talte hun om situationen omkring udbruddet af coronavirus i Danmark. Her bad hun danskerne om at følge myndighedernes instruktioner.

- Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt, lød det dengang.

Men hvor talen 17. marts var optaget på forhånd, var det ikke tilfældet torsdag aften. Her talte dronningen live til nationen.

Og selvom udbruddet af coronavirus prægede talen, blev det blandet med regentens taknemmelighed for de improviserede fejringer af hendes fødselsdag.

- Danskernes opfindsomhed og idérigdom har været overvældende, sagde dronningen.

- Mange har, trods egne bekymringer og sorger, taget sig tid til at sende mig deres fødselsdagshilsen. I tilbageblikket vil jeg huske min 80-års fødselsdag som noget helt for sig, én af de mest mindeværdige.

- Også her har det vist sig, at når krisen rammer os, kan vi og vil vi forenes i fællesskabet - sammen, men på afstand.

Udover en opfordring til at fortsætte med at bekæmpe coronavirusset, som hun igen kaldte for en "ubuden og farlig gæst", kiggede dronningen også frem mod den gradvise genåbning, som Danmark står over for.

- Så kan vi vende tilbage til et Danmark, som nok vil være forandret, men som alligevel vil være vores alles Danmark – rodfæstet i vores fællesskab og tillid til hinanden, sagde hun.

/ritzau/