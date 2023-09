Dronningen sender kondolence til Libyen efter oversvømmelser

Dronning Margrethe sender kondolence til formanden for Libyens præsidentråd, Mohamed al-Menfi.

Det sker i forbindelse med de voldsomme oversvømmelser, der fandt sted i det østlige Libyen.

Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside fredag.

- Tillad mig at udtrykke min dybeste medfølelse med ofrene og dem, der er ramt af stormen samt befolkningen i Libyen, skriver dronning Margrethe.

Søndag blev Libyen ramt af en kraftig storm med enorme regnmængder. Den ramte byerne Benghazi, Al-Baida, Al-Marj og Derna.

Stormen fik to store dæmninger uden for Derna til at bryde sammen og sende en flodbølge med enorm kraft ind gennem byen.

Onsdag sagde byens borgmester til tv-stationen al-Arabiya, at oversvømmelserne vurderes at have kostet mellem 18.000 og 20.000 mennesker livet. Det skrev AFP.

Vurderingen er baseret på mængden af ødelagte områder i byen. Dødstallet er ikke bekræftet af sundhedsmyndighederne i Libyen.

Inden flodbølgen boede der over 100.000 mennesker i Derna.

En myndighed i den østlige del af Libyen har ifølge AFP meldt ud, at mindst 3840 har mistet livet i forbindelse med oversvømmelserne indtil videre.

FN's organisation for migration (IOM) udtaler fredag, at over 38.640 mennesker er blevet hjemløse i de berørte områder. Det skriver Reuters.

