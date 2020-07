Dronningen slår sin køkkenhavelåge op for alle

Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot bliver fremover åben for alle efter en omfattende renovering.

I en passende grøn jakke og sammen med sin søster prinsesse Benedikte indvier en glad dronning Margrethe fredag Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot i Sønderjylland.

- Det er en meget stor dag for Benedikte og mig. Vi har glædet os meget, selv om det så nærmest uoverskueligt ud i starten, siger dronningen.

Det, der engang var dronning Ingrids 7500 kvadratmeter store køkkenhave var gennem årene blevet stærkt reduceret. De senere år har kun en femtedel været dyrket.

- Da nogen præsenterede os for ideen om at genskabe køkkenhaven, greb vi med stor begejstring. Men jeg vil gerne takke Benedikte, uden hvis utrættelige ildhu det ikke var lykkedes, siger dronningen.

Det har taget fem år, siden idéen blev født.

Dronningen og prinsessen får en hurtig rundvisning blandt de imponerede mange grøntsager, buske og frugtespalierer, der er plantet på det store område. Garneret med gamle drivhuse og nyindrettede bygninger til publikum og til undervisning.

Køkkenhaven er samtidig blevet udsmykket med spejlbassin og brønde, som er gaver i forbindelse med dronningens 80-års fødselsdag.

Stedet bemandes blandt andet af brugere af det kommunale socialpsykiatriske tilbud Væksthuset.

Haven har aldrig før været offentligt tilgængelig. Men den bliver fra lørdag og resten af sommeren åben for alle interesserede. Derudover skal den fortsat forsyne den kongelige familie med frugt, grønt og krydderurter under de årlige sommerferier på Graasten Slot. Resten kan købes i gårdbutikken.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen med støtte fra en række store lokale fonde.

Kulturminister Joy Mogensen (S) siger, at køkkenhaven er en påmindelse om, at her til lands sætter vi pris på al kultur.

- Det er ikke tit, man som kulturminister får lov at indvie en køkkenhave. Men der bestemt også kultur i en køkkenhave, ligesom der er næring i kultur, sagde ministeren til de indviede gæster.

Graasten Slot har fungeret som kongefamiliens feriebolig siden 1935, hvor dronning Margrethes forældre, kong Frederik 9. og dronning Ingrid, overtog det.

/ritzau/