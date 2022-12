Dronningen taler om vanskeligheder i forhold til prins Joachim

Dronning Margrethe adresserer i sin nytårstale, at historien om, at prins Joachims fire børn mister deres titler 1. januar, har fyldt meget i efteråret.

Der har blandt andet været fokus på prins Joachim og prinsesse Maries forhold til resten af kongehuset.

- Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie, også i min, siger dronning Margrethe.

Hun tilføjer, at hele landet har været vidne til vanskelighederne.

- At forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder gør mig ondt, fortsætter dronning Margrethe i talen.

Men nu har familien haft en tid med mere ro og eftertanke, lyder det fra dronningen.

- Og jeg er sikker på, at familien sammen kan gå ind i det nye år med fortrøstning, forståelse og nyt mod.

Årets nytårstale er nummer 51 i rækken for dronning Margrethe.

Fra 1. januar skal Nikolai, Felix, Athena og Henrik, som er prins Joachims fire børn, ikke længere tituleres prinser og prinsesse, men grever og komtesse af Monpezat.

Kort efter, at beslutningen blev offentliggjort i september, fortalte prins Joachim til flere medier, at fratagelsen af børnenes titler var blevet fremskyndet af kongehuset.

Ifølge ham fik han oprindeligt at vide, at hans børn ville miste deres titler som prinser og prinsesse, når de fyldte 25 år.

Han fortalte, at han fem dage før, at kongehuset meldte beslutningen ud i offentligheden, fik at vide, at det var blevet fremskyndet.

Kongehuset har begrundet beslutningen med, at den skal være med til at fremtidssikre kongehuset og sikre, at prins Joachims børn kan skabe deres egen tilværelse.

Det overrasker ikke historiker Michael Bregnsbo fra Syddansk Universitet, at familiekonflikten blev nævnt i talen.

- Hun var nødt til at adressere konflikten, fordi den har været usædvanligt direkte og åbenhjertig. Det er noget, som alle danskere kender til og har en mening om, siger han til Ritzau.

Han mener, at det er en af de ting, som man vil huske talen for.

