Dronningen til stede ved første officielle arrangement siden operation

Dronning Margrethe overværer tirsdag Håndværkerforeningen Københavns medaljeoverrækkelse.

Det er det første officielle arrangement, dronningen deltager i siden sin rygoperation i februar.

I perioden efter operationen har kronprins Frederik varetaget flere af dronningens officielle opgaver. Han har eksempelvis uddelt Dronningens Ur til en udvalgt garder og forestået en ministeroverdragelse.

Den 16. april genoptog dronning Margrethe officielt sine funktioner som regent efter rygoperationen.

Håndværkerforeningens medaljeoverrækkelse er en begivenhed, der har til formål at hylde årets nyuddannede håndværkere.

Her uddeles medaljer til nyudlærte håndværkssvende, som har udmærket sig ved deres svendeprøve.

Arrangementet foregår på Københavns Rådhus.

Der uddeles medaljer til i alt 79 håndværkere fra 20 forskellige fag. Derudover uddeles legater for over 1,1 million kroner, herunder to rejselegater på 100.000 kroner fra A.P. Møller Fonden.

Det oplyser Håndværkerforeningen København på sin hjemmeside.

Også EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, deltager ved medaljeoverrækkelsen. Hun blev kåret som Æreshåndværker i 2019.

Titlen som Æreshåndværker går ikke til en håndværker, men derimod til en person, som "yder en ganske særlig indsats til gavn for det danske samfund". Det skriver Håndværkerforeningen København på sin hjemmeside.

På listen over æreshåndværkere findes en række kulturpersonligheder og politikere - herunder Puk Damsgård, Bertel Haarder og Jussi Adler-Olsen.

Selv om medaljeuddelingen er det første officielle arrangement, dronningen har deltaget i, har hun vist sig offentligt flere gange siden sin rygoperation.

Blandt andet ved et fakkeloptog den 12. april i Fredensborg, da dronningen ankom til Fredensborg Slot, og fire dage senere på balkonen på Amalienborg i forbindelse med sin 83-års fødselsdag.

Lørdag blev kong Charles kronet i Storbritannien. Her var dronning Margrethe ikke til stede.

I stedet deltog kronprinseparret på vegne af det danske kongehus.

Heller ikke når prins Joachims søn, grev Henrik, skal konfirmeres i Paris den 18. maj, kommer dronning Margrethe til at deltage.

Afbuddene skyldes ifølge kongehuset den genoptræning, som dronningen gennemgår efter operationen i februar.

Operationen var en større rygoperation, som blev foretaget på Rigshospitalet den 22. februar i år. Kort efter begyndte dronningen genoptræningen.

Det er dronningens anden rygoperation. Hun blev opereret for spinalstenose for 20 år siden - dengang var hun 62 år.

Spinalstenose er afklemning af rygmarvskanalen og nerverødderne i lænderyggen. Det er en relativ hyppig tilstand hos personer over 60 år ifølge sundhed.dk.

Kongehuset har ikke oplyst, hvad dronningen blev opereret for i februar.

