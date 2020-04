Dronningen: Vi bør ikke panikke over klimaforandringerne

Dronningen ser ikke for sig, at klimaforandringerne medfører "de store katastrofer", siger hun til Politiken

Vi bør som samfund ikke "panikke" over klimaforandringerne.

Sådan lyder det fra dronning Margrethe i et interview i Politiken lørdag, hvor hun blandt andet forholder sig til klimadebatten.

- Det er ganske givet meget væsentligt og vigtigt at være opmærksom på. Men altså ... at panikke er en meget dårlig måde at tage fat på problemer på. Det går ikke. Det skal man ikke, siger dronningen.

Selv er Margrethe II ikke blandt dem, der ser "de store katastrofer" foran sig. Det fortæller dronningen i interviewet, som er lavet i anledning af hendes kommende 80-års fødselsdag.

Hun forklarer, at hendes holdning bunder i, at hun livet igennem har interesseret sig for historie og ikke mindst forhistorie.

- Så har man nogle ret lange perspektiver. Og så ved man, at ting forandrer sig. Man ved også, at klimaet har forandret sig og forandrer sig hele tiden, siger hun til Politiken.

Adspurgt om, hvorvidt dronningen er på videnskabens side, når videnskaben taler om, at klimaforandringer er menneskeskabte, svarer hun:

- Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om.

Dronningen talte også om klimaforandringerne i sin seneste nytårstale, da hun kommenterede, hvor sårbar kloden er.

- Det er vi ved at lære at indse, og det kan godt bekymre – ikke mindst mange unge, som ser klimaforandringerne, der gør sig tydeligt gældende i disse år. Vi har en fælles forpligtelse for vores smukke klode, så myldrende fuld af liv. Det er en væsentlig udfordring for os alle i dag, og det gælder om, at vi alle er opmærksomme på, hvordan vi lever, og hvad vi gør, lød det nytårsaften fra monarken.

Hendes nye udmelding er "interessant", mener historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Han forudsiger, at den vil skrive sig ind i historien af citater fra regenten, som eftertiden vil huske.

- Det er jo en anderledes holdning end den, de fleste i øjeblikket giver udtryk for, siger historikeren.

Han påpeger, at dronningen med kommentaren går ind og berører en af denne tids mest aktuelle politiske debatter.

- Men hun bliver jo ikke partipolitisk, for hun er nærmest uenig med alle de politiske partier på det her punkt, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Klimaprofessor Sebastian Mernild, der er direktør i forskningsinstitutionen Nansen Centeret i Bergen, bakker dronningen op i, at der har været store variationer i klimaet historisk set.

- Men hun mangler at se på, hvad der ligger til grund, siger han til Politiken.

- Mennesker er hovedårsag til de forandringer, vi står over for nu. Det er der ikke nogen tvivl om, slår han fast.

