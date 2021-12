Dronningen vil fejres næste år: Det skal corona ikke bestemme

Corona skal ikke komme vejen for fejring af dronning Margrethe i 2022, lyder det i nytårstale.

Både generelt i Danmark og for dronning Margrethe har corona gjort 2021 besværligt.

Det forhold lægger dronningen ikke skjul på i sin nytårstale.

Men hun holder fast i, at hendes 50-års regentjubilæum - som skulle have fundet sted i januar, men i vidt omfang er udsat - skal gennemføres.

- Det kommer ikke til at foregå, som vi havde forestillet os, siger dronningen i sin nytårstale.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Dertil har coronaen været for sejlivet en modstander. Men den får ikke lov til at bestemme – fejringen kommer, når tiden er inde – senere på året, fortsætter hun.

I midten af december meddelte kongehuset i en pressemeddelelse, at en række arrangementer i forbindelse med jubilæet udsættes.

Blandt andet bliver det ikke muligt at møde fysisk frem ved Det Gule Palæ ved Amalienborg, som det ellers er tradition ved store arrangementer i kongehuset.

Enkelte arrangementer på selve jubilæumsdagen 14. januar vil man dog forsøge at gennemføre.

Ligesom i år er det coronasituationen, der har spillet ind.

I sin nytårstale nævner dronningen blandt andet, at en tur til Grønland måtte udsættes og gennemføres i en "stærkt beskåret" udgave.

- Til gengæld blev de få dage i oktober en dejlig oplevelse, som jeg af hjertet takker for, siger dronning Margrethe.

Hun glæder sig også over, at genforeningsmarkeringen i Sønderjylland, som blev udsat i 2020 på grund af coronapandemien, blev til noget i 2021. Dronningen "takker sønderjyderne for en dejlig dag".

- Det viste med al tydelighed den helt særlige ånd, som hersker i grænselandet, siger dronningen.

/ritzau/