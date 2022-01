Dronningen vil fortsætte som overhoved resten af sine dage

Dronning Margrethe regner med at fortsætte som det royale overhoved, så længe hun lever.

Det fortæller hun til B.T. i forbindelse med sit 50-års jubilæum som regent, som hun har kunnet fejre fredag.

- Det har været en glæde for mig at have min gerning - dette job, som jeg regner med at blive siddende i, så længe jeg lever, siger dronningen til B.T.

Hun fortæller også, at hun føler sig overbevist om, at kronprins Frederik vil være klar til at tage over, når den tid kommer.

- Han kommer til at gøre det anderledes, helt sikkert, men sådan skal det også være, når generation følger generation, og en mand følger efter en kvinde, siger hun til B.T.

Hun har ikke tænkt sig at lægge en plan for sin søn, som han skal følge, når han overtager tronen, men håber i stedet at lade det komme lige så stille til ham. Der skal ikke være en opskrift.

I stedet mener dronningen, at man skal have tillid til sin familie.

/ritzau/