Dronningens 80-årsfødselsdag fejres over næsten en måned

Fejringen af dronningens fødselsdag kulminerer i en gallataffel med underholdning og en gallaforestilling.

Dronning Margrethes 80-årsfødselsdag bliver fejret med forskellige arrangementer over næsten en måned i april.

Det kommer blandt andet til at inkludere en gallaforestilling på Det Kongelige Teater og et Gallataffel med underholdning i dagene op til 16. april, hvor majestæten fylder 80 år.

Ud over festlighederne i april bliver hun også fejret, når hun i starten af juni tager på sit såkaldte sommertogt til Aarhus.

Her vil borgmester Jacob Bundsgaard (S) agere vært for dronningen, når hun ankommer på Kongeskibet Dannebrog.

- Det giver os en kærkommen mulighed for at holde en stor fejring af hendes 80-årsfødselsdag - og samtidig præsentere hende for forskellige sider, at byens mangfoldige liv, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Dronningen fylder år 16. april, og programmet for fejringen af hende er derfor særligt tungt på og omkring den dato.

Det hele begynder dog med en åbning af udstillingen "Dronningens ansigter" på Frederiksborg Slot i Hillerød 2. april.

- Udstillingen portrætterer Dronningens liv, virke og særlige interesser. I udstillingen vises film, dragter og scenografiske elementer samt en lang række portrætter, skriver kongehuset i sit program.

Dagen efter holder dronningen pressemøde på Fredensborg Slot i Fredensborg.

14. april afholdes gallaforestillingen på Det Kongelige Teater. Forestillingen vil blive sendt på DR1.

Dagen før selve fødselsdagen bliver dronningen markeret på Christiansborg Slot, hvor de danske kommuner har arrangeret, at børn fra alle landets kommuner vil fejre dronningen.

Samme aften er dronningen vært ved en gallamiddag for gæster fra ind- og udland. Her vil der i samarbejde med TV2 blive arrangeret underholdning.

På selve dagen "vækkes majestæten med morgensang og viser sig fra et vindue på Fredensborg Slot", skriver kongehuset i sit program.

Herefter overværer dronningen vagtskifte på Amalienborg klokken 12, hvor hun sammen med sin familie vil træde ud på balkonen på Christian IX's Palæ.

I løbet af dagen vil hun køre i karet gennem København til hovedstadens rådhus, hvor der vil være taler og og underholdning, inden dronningen vil vise sig fra rådhusets balkon.

Om aftenen er der festmiddag på Fredensborg Slot med gæster fra ind- og udland.

Som en slags dessert til programmet bliver dronningen 25. april fejret i Tivoli med en balletgalla. Herefter er der middag på restauranten Nimb, inden forlystelseshaven affyrer et særligt festfyrværkeri for majestæten.

