Dronningens abdikation overraskede personalet på Christiansborg Slot

Dronningens abdikation kom som en overraskelse for personalet på Christiansborg Slot.

Det fortæller slotschef på Christiansborg Slot Mads Damsbo til TV 2.

- Vi troede, at vi havde nået et højdepunkt med prins Christians 18-års fødselsdag tilbage i oktober. Så vi blev ligesom alle andre overraskede nytårsaften, og til udråbelsen af en konge går der en masse forberedelser forud.

Det var under dronningens nytårstale 31. december, at hun meddelte sin abdikation.

Sveriges kong Carl Gustaf var blevet informeret om hendes tilbagetrædelse før talen. Det har det svenske kongehus tidligere oplyst.

- Dronningen har personligt talt med og informeret kongen om sin beslutning, har informationschefen ved det svenske hof sagt i en skriftlig kommentar til avisen Expressen.

Tre dage inden nytårstalen fik kronprins Frederik og prins Joachim at vide, at dronning Margrethe ville abdicere.

Det har kongehuset bekræftet over for Berlingske.

- Jeg kan bekræfte, at dronning Margrethe informerede både kronprinsen og prins Joachim om beslutningen den 28. december, sagde kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til mediet.

Dronningens fætter, grev Ingolf, har tidligere fortalt, at han også var blevet orienteret om dronningens beslutning.

- De der ting holder jeg og familien for os selv, men jeg kan sige, at jeg fik det at vide kort før talen, sagde han til B.T. nytårsdag.

Også Søren Gade, som er formand i Folketinget, kendte til den historiske beslutning på forhånd.

Ifølge Avisen Danmark har han fortalt, at han skulle holde på hemmeligheden om, at dronningen ville abdicere i et par timer.

- Jeg blev ringet op af statsministeren søndag eftermiddag, hvor jeg fik det at vide. Så det var også helt nyt for mig.

I DR-programmet "Dronningen og statsministrene - i al fortrolighed" har statsminister Mette Frederiksen (S) udtalt, at dronningen personligt informerede hende om sin abdikation på Amalienborg.

/ritzau/