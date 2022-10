Dronningens beslutning om at fjerne prinse-titler får opbakning

Ovenpå familiedramaet i kongehuset er der i befolkningen flere, som er enige end uenige i dronning Margrethes beslutning om at fratage prins Joachims børn deres prinse- og prinsessetitler.

Det viser en måling, Voxmeter har lavet for Ritzau.

Til et spørgsmål om, hvorvidt man synes, at dronningens beslutning er god, svarer 50,6 procent, at det synes de.

23,2 procent mener ikke, at det er en god beslutning, mens 26,1 procent svarer "ved ikke".

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker og kongehusekspert, viser resultatet, at dronning Margrethe har stor opbakning i befolkningen.

- Det er en tilkendegivelse fra befolkningen, som viser en markant opbakning til dronningens linje og dronningens beslutning om at slanke kongehuset, siger han.

Dronning Margrethes beslutning om at fratage Joachims fire børn deres prinse- og prinsessetitler blev meldt ud onsdag den 28. september i en pressemeddelelse fra kongehuset.

Hun begrunder sin beslutning med, hun vil fremtidssikre monarkiet ved at færre skal bære kongelige titler.

Også begrundelsen for dronningens beslutningen bliver mødt med opbakning fra de adspurgte.

Til spørgsmålet om, hvorvidt man er enig i, at det løbende er nødvendigt at justere antallet af prinser og prinsesser i det danske kongehus, er 57,4 procent enige.

19 procent er uenige, og 23,6 procent svarer "ved ikke".

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen viser resultatet, at befolkningen også er enig i de overvejelser, som dronningen efter eget udsagn "har gået med ganske længe".

- Det er også et meget markant resultat. Det viser noget om, at befolkningen er enig både i dronningens beslutning og også i de overvejelser, der har ligget bag dronningens beslutning.

- At det er vigtigt for at tilpasse monarkiet til moderne tider, og at man sørger for, at kongehuset ikke bliver alt for stort, siger han.

Blandt de respondenter, der svarer at dronningens beslutning er god, er 55,7 procent af dem mænd. 45,7 procent er kvinder.

Målingen er foretaget fra den 30. september til 4. oktober blandt 1042 respondenter.

/ritzau/