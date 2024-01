Dronningens nytårsbombe fik Mette F. til at skrive sin nytårstale om

Statsminister Mette Frederiksen (S) skulle have fokuseret meget på regeringens kommende ældrelov i sin nytårstale, men den må endnu en gang vente.

For da dronning Margrethe søndag meddelte, at hun abdicerer 14. januar, måtte Mette Frederiksen skrive sin tale om.

- Min nytårstale i aften bliver en helt anden, end jeg oprindeligt havde tænkt. Jeg ville have fortalt om regeringens kommende ældrereform. En reform, der handler om pleje og omsorg. Og om meget mere selvbestemmelse til vores ældre og gamle.

- Hvor du, der er oppe i årene, i langt højere grad selv skal kunne præge din hverdag og den hjælp, du får. Og hvor de medarbejdere, der kommer hos dig, skal være kendte ansigter.

- Jeg ville i det hele taget have talt om den nære velfærd. Om sundhedsvæsenet. Alt det må vi fortælle mere om senere, siger Mette Frederiksen i sin nytårstale.

Store dele af Mette Frederiksens nytårstale handler i stedet for om kongehuset og i særdeleshed dronning Margrethe.

Allerede i sin nytårstale for to år siden sagde Mette Frederiksen, at der ville komme en ældrelov. Men der er ikke sket noget siden dengang.

21. december sidste år på det sociale medie X løftede Mette Frederiksen ellers en del af sløret for indholdet i årets tale. Altså inden den blev omskrevet. Danmark skal have en ældrelov, og nu ville Mette Frederiksen altså langt om længe blive mere konkret.

- Jeg kommer til at løfte lidt af sløret for den længe ventede ældrereform, som regeringen fremlægger i det nye år, skrev Mette Frederiksen.

Talen - den oprindelige - skulle kredse om "den nære velfærd, når det gælder ældre og sundhed".

- Jeg ved godt, at jeg i en nytårstale for to år siden varslede en ny ældrelov. Arbejdet har taget tid - også for lang tid - men nu er vi klar, og det glæder jeg mig rigtig meget til at fortælle mere om, skrev hun.

Ældreminister Mette Kierkgaard (M) sagde i oktober sidste år, at hun ville præsentere ældreloven inden udgangen af 2023.

Men blot en måned senere kunne statsministeren konstatere, at ældreloven tidligst kommer i 2024.

Det blev skrevet ind i regeringsgrundlaget i december 2022, at regeringen ville have en ældrelov.

Det er regeringens plan, at ældrereformen skal gælde fra 2025, og forsinkelsen af udspillet skulle ikke ændre på det.

- Selv om der er meget, der fungerer godt i ældreplejen, så er besparelser, mangel på kolleger og alt for meget dokumentation også en del af virkeligheden, skrev Mette Frederiksen i sit opslag 21. december.

