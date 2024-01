Dronningens nytårstale skabte unikt søgeøjeblik hos Google

Det historiske øjeblik, hvor dronning Margrethe meddelte, at hun ønsker at abdicere, gik ikke ubemærket hen blandt danskerne.

Nytårsaften steg søgninger på dronning Margrethe med 8500 procent sammenlignet med en gennemsnitlig decemberdag i 2023.

Det viser tal fra Google Danmark.

- Der er altid ekstra mange søgninger på dronningen nytårsaften, men i år var det helt uden for nummer, siger Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er et af de største enkeltstående øjeblikke for personsøgninger i Danmark nogensinde, oplyser Google Danmark.

Det kommer dog ikke i nærheden af, da fodboldspilleren Christian Eriksen faldt om under EM i 2021, fortæller Jesper Vangkilde.

- Det er stadig det øjeblik, hvor danskerne er valfartet ind i søgefeltet og har søgt mest på en bestemt person, siger han.

Dronning Margrethe er den femte mest googlede dansker nogensinde, men de seneste dages søgninger har bragt hende helt tæt på Christian Eriksen på fjerdepladsen, lyder det fra Google Danmark.

- Det er et godt bud, at dronningen overhaler Christian Eriksen i løbet af januar, siger Jesper Vangkilde.

Årsagen til, at Christian Eriksen er den fjedre mest googlede dansker, er, at det blev et globalt øjeblik, fortæller kommunikationschefen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er ikke nogen tvivl om, at dronningens abdicering også har været et stort øjeblik internationalt. Men det er kun inden for Danmarks grænser, at Google har målt indtil nu, siger han.

På første-, anden- og tredjepladsen over de mest googlede danskere findes henholdsvis Kim Larsen, Rasmus Seebach og Caroline Wozniacki.

Dronningen var ikke den eneste royale, der fik mange søgninger på Google efter nytårstalen.

Kronprins Frederik steg over 3000 procent, mens prins Joachim og kronprinsesse Mary begge steg over 1000 procent.

Nogle af de mest stillede spørgsmål på Google var omkring dronningens alder, hvornår hun blev udråbt til dronning og hendes samlede tid på tronen, fortæller Jesper Vangkilde.

/ritzau/