Dronningens private smykkesamling udstilles

I 2022 kan dronning Margrethe fejre 50-års jubilæum som regent af Danmark. Det markerer Kongernes Samling med særudstillingen "En dronnings smykkeskrin - 50 år på tronen fortalt i smykker".

Når de danske museer igen får lov til at åbne, vil udstillingen blive vist på Amalienborgmuseet. Det skriver Kongernes Samling i en pressemeddelelse.

På udstillingen præsenteres over 200 af dronningens private smykker. Det er første gang, at langt størstedelen af smykkerne vises for offentligheden.

- For Majestæten er smykker ikke bare smykker. De er symboler og bærere af minder, venskaber, kontinuitet, af livet som Danmarks regent gennem 50 år og 50 års danmarkshistorie, står der i pressemeddelelsen.

Da det er langt størstedelen af dronningens smykker som udstilles, vil nogle af smykkerne blive fjernet i en periode, hvis dronningen skal bruge dem. Det fortæller Thomas Thulstrup, der er museumsdirektør på Kongernes Samling.

- Fordi det er dronningens egne smykker, betyder det, at de vil være i brug hele tiden også under udstillingsperioden.

- I praksis betyder det, at der vil være et lille skilt i stedet for smykket, hvor der står "hjemtaget til privat brug", når dronningen skal bruge et smykke, siger han.

Udstillingen kan ses på Amalienborgmuseet i Christian VIII's Palæ på Amalienborg og kan opleves fra 14. januar til 23. oktober.

/ritzau/