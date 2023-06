Dronningens rygestop kan inspirere andre til at kvitte røgen

Dronning Margrethe med en cigaret i hånden har ikke været et ukendt billede for danskerne. Men siden februar har dronningen haft lagt cigaretterne på hylden.

Og det kan være forbilledligt for andre rygere. For ligesom rygning er ekstremt smitsomt, kan også rygestop sprede sig som ringe i vandet.

Det siger Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet.

- Dronningen har røget mange og meget stærke cigaretter i lang tid. Der er nok nogen, der tænker, hvis hun kan stoppe, kan jeg også, siger hun.

Ifølge hende kan det være meget inspirerende for andre at se nogen kvitte cigaretterne fra den ene dag til den anden.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, bekræftede lørdag over for B.T., at dronningen ikke har røget siden sin operation i februar.

Den 83-årige dronning har ellers røget, siden hun var 17 år.

I et interview med Weekendavisen i februar blev dronning Margrethe spurgt, om hun havde planer om at kvitte cigaretterne.

- Nu er jeg så gammel, at det er lige meget, lød svaret.

Charlotta Pisinger siger, at mange nok har troet, at det heller aldrig ville ske. Hun påpeger, at det på sin vis også har været en del af dronningens DNA, at hun ville "give fanden i, hvad andre tænkte om det".

- Jeg synes, det er meget sejt, at hun ikke ligger under for det stereotype billede, man har af hende, men at hun stadig kan omvende sig, siger professoren.

Pisinger mener også, at dronningen højst sandsynligt er blevet opfordret til at lægge cigaretterne fra sig inden sin rygoperation i februar.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder op med at ryge mindst seks uger før, man skal opereres.

Hvis man vælger ikke at kvitte cigaretterne forud for en operation, er der større risiko for, at sår heler dårligere, og at ar dermed bliver mere synlige.

Derudover kan man få infektioner, som kan blive livsfarlige. Man kan også risikere at få problemer med lungerne.

Dronning Margrethes operation var en større rygoperation, som blev foretaget på Rigshospitalet 22. februar i år.

- Så har hun måske mærket de positive forandringer, der sker, når man holder op med at ryge, også selv om man har røget i lang tid, siger Charlotta Pisinger.

Ifølge hende vil man opleve, at man kan få mere luft efter rygestop.

