Drop solcremen fra i sommer på skiferien

Når du pakker skiundertøjet og snowboardet for at tage på skiferie, så pak også gerne solcremen. Den er næsten vigtigere nordpå, end den er på en charterferie.

Det er efterhånden blevet en vane at pakke solcremen sammen med badetøjet, når vi skal sydpå på ferie. Men faktisk bør det også være en vane at pakke solcremen sammen med skiene.

Uv-indekset stiger som tommelfingerregel med to-tre procent for hver 100 meter, man bevæger sig opad.

- Højden og refleksionen fra sneen gør, at man for eksempel kan opleve det, der svarer til et uv-indeks på ti i Norge på fjeldet, mens det kun kommer op på omkring syv i Danmark til sankthans, fortæller Peter Dalum, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Solkampagne.