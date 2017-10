Droppede øl og snørede løbesko for at redde 57-årig

To frivillige fra ny akutordning kom Alf Dissing til undsætning, da han faldt om i sit hjem med en blodprop.

Alf Dissing har meget at være taknemmelig for.

Den 57-årige mand fra Fredensborg faldt for nylig om i sit hjem med en blodprop.

Han overlevede uden mén takket været den såkaldte hjerteløberordning, som TrygFonden og Region Hovedstaden står bag.

- Vi skulle på ferie på Mallorca og var ved at pakke. Pludselig følte jeg mig underligt træt og lagde mig på sengen for at hvile fem minutter. Så kan jeg ikke huske mere, fortæller Alf Dissing.

Hans kone fandt ham livløs på sengen og ringede 1-1-2.

Bare to minutter efter stod Klaus Hedegaard, der bor i nærheden, på adressen.

Han havde tilmeldt sig hjerteløberordningen og havde via en downloadet app på telefonen fået besked fra alarmcentralen om et formodet hjertestop i nærområdet.

- Jeg havde lige sat mig i sofaen og var klar til at tage en tår fredagsøl, da jeg fik alarmen.

- Jeg accepterede selvfølgelig, for det var derfor, jeg havde downloadet den og tog løbeskoene på, fortæller Klaus Hedegaard.

Han havde for år tilbage været på førstehjælpskursus og kunne derfor begynde hjertemassage.

Et par minutter senere kom endnu en person, der var blevet tilkaldt via hjerteløberordningen.

Han havde taget en hjertestarter med fra det lokale bibliotek.

Det livgivende stød var det optimale supplement til den hjertemassage, som Klaus Hedegaard var i gang med.

Da ambulancefolkene ankom, overtog de genoplivningen.

Alf Dissing er ikke i tvivl om, at de to redningsmænd gjorde en afgørende forskel.

- Var de ikke kommet, havde jeg været død. Der gik vel næsten et kvarter, før ambulancen kom.

- Så ville jeg enten være blevet til en grøntsag eller have været stendød. Det er minutter og sekunder, det handler om, siger Alf Dissing, der har sit eget firma.

Som konsekvens af oplevelsen har han nu tilmeldt sig selv og sine ansatte et førstehjælpskursus.

- Jeg skal selv på kursus for at lære at bruge hjertestarter, og hele mit firma er tilmeldt, siger Alf Dissing, der selv regner med at tilmelde sig hjerteløberordningen.

- Vi skal have så mange hjertestartere som muligt ud og hænge, og så bør der være sådan en ordning med hjerteløbere i enhver by, siger han.

Knap 5700 frivillige har tilmeldt sig ordningen. Det er ikke noget krav, at man kan yde førstehjælp.

Siden 1. september har der været 89 alarmer, hvor 209 hjerteløbere er blevet aktiveret.

/ritzau/