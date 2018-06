DR's bestyrelsesformand: Godt der nu er en afklaring

Trods udsigten til hårde besparelser glæder DR's bestyrelsesformand sig dog over, at usikkerheden er væk.

Den nye medieaftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen lægger op til drøje hug til Danmarks Radio. Bestyrelsesformand Michael Christiansen vælger dog i en kort kommentar at fokusere på det positive.

Under aftalen skal Danmarks Radio med aftalens ord "fokuseres". Det betyder et farvel til flere tv-kanaler, licens og 20 procent af budgettet frem til 2023.

Oppositionen har ikke været enig i regeringen og Dansk Folkepartis ønsker, og derfor er aftalen - som oftest - ikke bredt funderet i Folketinget.

- Der har været tale om en lang periode med usikkerhed og uklarhed om DR's fremtid. Vi havde naturligvis håbet på et bredt forlig, men det er godt, at der med indgåelsen af et medieforlig nu er en afklaring, skriver DR's bestyrelsesformand Michael Christiansen i en kommentar.

- Vi har brugt foråret på at forberede os, og nu da medieforliget er på plads, kan vi endelig komme videre. Vi ser frem til en public service-kontrakt og til at fremlægge vores plan for tilpasningen af DR til medieforliget.

Oppositionen, deriblandt Socialdemokratiet, har ikke meget ros til det nye forlig. Da regeringen samtidigt har valgt at lave et smalt forlig har Socialdemokratiet allerede nu varslet, at man vil ændre på det, skulle man få regeringsmagten efter et valg.

- Det er ikke svaret på de udfordringer, vi står over for med medierne, at vi svækker dem, og at man svækker danskernes adgang til danskproduceret medieindhold. Det er det, der sker markant med den medieaftale, som regeringen har indgået, sagde Socialdemokratiets kultur- og medieordfører, Morgen Jensen, tidligere fredag.

Socialdemokratiet, der trak sig fra forhandlingerne i sidste uge, kalder medieaftalen "smal og dårlig".

- Det der for Socialdemokratiet er hovedkritikken mod forslaget, er den massive nedskæring på public service. Vi vil søge flertallet for at styrke public service, hvis vi måtte blive betroet regeringsmagten, sagde Mogens Jensen.

/ritzau/