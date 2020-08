DSB indfører krav om mundbind for personale

Det, der indtil nu har været en anbefaling, bliver til et krav. Togpersonale skal fra fredag bære mundbind.

DSB vil kræve, at dets personale bærer mundbind i toget. Kravet træder i kraft fredag morgen klokken 6.

Det siger informationschef i DSB Tony Bispeskov til Politiken.

Indtil nu fredag har DSB nøjedes med at anbefale, at personalet fulgte myndighedernes anbefalinger - herunder anbefalingen om at bruge mundbind i offentlig transport, når pladsen blev for trang.

- Vi har hele tiden bakket op om sundhedsmyndighedernes anbefaling. Det anderledes nu er, at vi gør mere end anbefalingen.

- Man kan godt mene, at vi skulle have gjort det fra dag et, men vi har først og fremmest lænet os op ad myndighederne og gjort det, som de anbefalede, siger Tony Bispeskov til Politiken.

DSB oplyser desuden til Politiken, at togpersonale over hele landet får mundbind stillet til rådighed.

/ritzau/