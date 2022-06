DSB indsætter vagter på S-togsstationer

Det vil snart være muligt at møde vagter på DSB's S-togsstationer.

Det sker, som følge af at et lovforslag, der tillader vagter på stationerne, er blevet vedtaget. Det skriver Justitsministeriet i en mail.

Ifølge Justitsministeriet forventer DSB, at der bliver indsat vagter på udvalgte stationer fra 1. august.

Det bliver i begyndelsen primært på stationerne på strækningerne fra Københavns Hovedbanegård til Høje Taastrup, Køge og Hellerup.

Derudover kommer der vagter på Ringbanen mellem stationerne Ny Ellebjerg og Hellerup.

Ifølge justitsminister Mattias Tesfaye (S) fremsætte regeringen forslaget, fordi der har været eksempler på, at togrejsende har følt sig utrygge på stationerne. Han er derfor glad for, at forslaget blev til virkelighed.

- Alt for mange mennesker føler sig utrygge i den offentlige transport. Der har været problemer med utryghedsskabende adfærd på flere S-togsstationer, og vi har desværre set flere eksempler på modbydelige, voldelige overfald, siger Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- Det bliver nu muligt for vagtvirksomheder at udøve vagtvirksomhed på jernbanestationer. Loven vil blandt andet give mulighed for at indsætte vagter på S-togsstationer til at cirkulere på de stationer, hvor der erfaringsmæssigt er mest ballade og opleves utryghed.

Vagterne skal være på S-togstationerne alle ugens dage.

Vagternes ruter vil være fleksible og blive tilrettelagt efter behov. For eksempel hvis der på videoovervågningen observeres situationer, der kræver en øget indsats på den pågældende station. Det skriver ministeriet.

I samme omgang vil DSB indsætte flere medarbejdere i dets overvågningscenter.

Samtidig har DSB planer om at udskifte cirka 650 kameraer på 50 S-togsstationer inden udgangen af 2022.

Tiltaget er en del af en række forslag, der blev vedtaget torsdag i Folketinget, som skal skabe mere tryghed i nattelivet.

Heriblandt er også, at politiet får mulighed for at bortvise personer, som det vurderer, risikerer at skabe ballade, fra såkaldte nattelivszoner, før de har begået noget ulovligt.

/ritzau/