DSB kører med færre tog i Danmark efter lukkede grænser

Mellem København H og Helsingør vil der den kommende tid kun køre tog hvert 20. minut, oplyser DSB.

Regeringens lukning af Danmarks grænser, som trådte i kraft lørdag ved middagstid, får nu DSB til at drosle ned på togtrafikken internt i Danmark.

Ifølge DSB betyder grænselukningerne nemlig, at der vil køre færre tog mellem Københavns Hovedbanegård og Kastrup samt København og Helsingør.

Tony Bispeskov, informationschef i DSB, fortæller, at man i forvejen har oplevet langt færre rejsende de seneste dage som følge af coronavirus.

- Vi har de seneste dage oplevet et markant fald i antallet af togrejsende. På nogle afgange har vi oplevet op mod 90 procent færre kunder.

- Så der er altså en markant mindre efterspørgsel på at tage toget. Blandt andet fordi mange arbejder hjemme i det hele taget, siger han.

Ændringerne betyder, at der fra søndag klokken 13.00 vil køre tog hvert 20. minut mellem København og Helsingør. Mellem København H og Kastrup vil togene køre med 30 minutters interval. Togene stopper på alle stationer.

Samtidig vil der køre tog til Sverige én gang i timen.

Og som rejsende skal man forvente længere rejsetid, hvis man skal videre til Sverige med tog, siger Tony Bispeskov.

- Selv hvis man er dansk statsborger, skal man kunne dokumentere dette. Og derfor vil man blive modtaget ved grænsen, hvor man skal forlade toget for at få gennemført grænsekontrol.

- Det vil derfor ikke være muligt at tage det samme tog videre, siger han.

På den måde skal man som rejsende også huske på, at den grænsekontrol, som indføres nu, er anderledes end den tidligere ordning med id-kontrol, siger Tony Bispeskov.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte på et pressemøde fredag aften, at Danmarks grænser er lukkede fra lørdag middag. Det sker i forsøget på at begrænse spredningen af coronavirus.

Grænserne vil indtil videre være lukket frem til 13. april.

Således vil ændringerne i togtrafikken formentlig også gælde i hele perioden. Tony Bispeskov pointerer, at der kan ske yderligere ændringer undervejs.

Der vil også være ændringer enkelte ændringer i togtrafikken til Tyskland fra på mandag.

/ritzau/