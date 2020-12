DSB lukker billetautomater til nytår for at undgå hærværk

Siden overgangen til 2008 har DSB lukket sine billetautomater for at forhindre hærværk. Det gentages i år.

I halvandet døgns tid omkring nytårsaften vil DSB lukke alle billetautomater.

Det sker for at undgå hærværk mod billetautomaterne. Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, at DSB lukker sine billetautomater omkring nytårsaften.

Overgangen til 2008 var det sidste nytår, inden DSB begyndte at lukke automaterne. Dengang blev 47 af DSB's automater ødelagt af hærværksmænd.

Siden overgangen til 2008 mener DSB at have minimeret hærværket ved at lukke automaterne, der har en stykpris på 250.000 kroner.

Det fortæller Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

- Vi er nødt til at lave denne kontrollerede nedlukning af automaterne, hvis vi skal undgå det omfattende hærværk, der kan sætte automaterne ud af spillet i en længere periode, siger Tony Bispeskov i pressemeddelelsen.

Mens billetautomaterne er lukket, vil kunder have en række andre muligheder for at købe billetter til en togtur med DSB.

Det vil fortsat være muligt at benytte de indendørs billetautomater, Rejsekort eller DSB App, hvor man kan købe billetter.

Desuden kan man købe billetter på DSB.dk, i 7-Eleven på stationerne eller i Salg Servicebutikkerne på Københavns Hovedbanegård, Odense Banegård og Aarhus Banegård.

I Københavnsområdet, hvor langt de fleste kunder kører på Periodekort og Rejsekort, er det desuden muligt at købe billetter på DOT Billetter App eller sms-tjenesten 1415.

DSB's billetautomater lukkes fra 31. december klokken 7.00. Alle automater ventes at være genåbnet 1. januar klokken 18.00.

/ritzau/