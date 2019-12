DSB lukker billetautomater for at undgå nytårshærværk

Udendørs billetautomater har før i tiden været udsat for hærværk. Derfor lukker DSB automater nytårsaften.

DSB lukker sine udendørs billetautomater nytårsaften for at undgå hærværk.

Lukningen sker inden klokken 18.00 nytårsaften, og de bliver genåbnet efter klokken 07.00 nytårsdag.

Det er 12. år i træk, at DSB lukker for billetautomaterne. Årsagen er, at de tidligere har været udsat for omfattende hærværk, hvilket har været en dyr affære for DSB.

Omkring nytårsaften 2007/2008, hvor DSB senest havde åbnet automaterne, blev 47 automater ødelagt - primært med brug af ulovligt fyrværkeri. En ny automat koster cirka 250.000 kroner.

- For en del år siden oplevede vi omfattende hærværk på billetautomater rundt i landet, og derfor besluttede vi at spærre for automaterne udendørs, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

Han fortæller, at DSB ikke forventer, at ret mange bliver ramt af, at automaterne er spærret af.

- Det er vores oplevelse, at langt de fleste allerede har sikret sig deres billet på forhånd eller rejser med rejsekortet eller periodekort, siger Tony Bispeskov.

- Men der er stadigvæk en del mennesker, som ikke normalt rejser med DSB, som benytter sig af automaterne, men i det store billede fylder salget i automater ikke ret meget, siger han.

Selv om automaterne er lukket omkring nytårsaften, er der en stribe andre muligheder for at købe billet til toget.

Det er fortsat muligt at benytte indendørs billetautomater, rejsekortet eller købe billet med DSB's app eller på hjemmesiden.

Desuden kan de købes i 7-Eleven-butikker på stationerne samt DSB-salgssteder på Københavns Hovedbanegård, Odense Banegård og Aarhus Banegård.

- Det er vigtigt at understrege, at man stadig skal købe billet, selv om automaterne er lukket, siger Tony Bispeskov.

I hovedstadsområdet er det desuden muligt at købe billetter på appen DOT Mobilbilletter Hovedstaden eller sms-tjenesten 1415.

/ritzau/