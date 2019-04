DSB oplever et stigende antal selvmord på skinnerne

De seneste år har der været en stigning i antallet af personer, der begår selvmord ved at hoppe ud foran tog.

40 procent flere gjorde sidste år alvor af deres ønske om at tage deres eget liv ved at hoppe ud foran et DSB-tog sammenlignet med 2013.

Det viser en aktindsigt i antallet af selvmord og -forsøg hos DSB.

I 2013 var der således 23 selvmord og to selvmordsforsøg mod 27 selvmord og otte forsøg i 2018.

Selv om der er tale om et relativt lille antal personer, så understreges stigningen af, at det samlede antal selvmord og -forsøg er faldet markant i samme periode.

Tallene for 2018 har Danmarks Statistik endnu ikke offentliggjort. Men fra 2013-2017 faldt det samlede antal selvmord og -forsøg med 718 tilfælde svarende til 28 procent.

Hos DSB kan man ikke forklare, hvad stigningen skyldes.

- Vi har selvfølgelig også noteret os den stigning, men vi har ikke kunnet konkludere noget om årsagerne til det. De her selvmord er selvfølgelig dybt ulykkelige for de berørte og pårørende, men også personalet og passagererne bliver påvirket.

- Så vi er nysgerrige på at forstå stigningen. Men de enkelte tilfælde er meget forskellige i forhold til, hvordan og hvor de sker. Så vi har ikke kunnet afdække nogen fællestræk til at sige noget endeligt, siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, sikkerhedschef i DSB.

På grund af det voksende problem har DSB søgt ekstern rådgivning, fortæller sikkerhedschefen.

- I 2017 igangsatte vi et samarbejde med Center for Selvmordsforskning, hvor vi har forsøgt at undersøge de enkelte tilfælde nærmere. For vi vil gerne se på, om der er noget, som vi og Banedanmark kan gøre for at undgå de her tilfælde.

- Center for Selvmordsforskning er i gang med at lave den endelige rapport, og så vil vi kigge ned i den, siger han.

Andre operatører end DSB kører tog på de danske skinner. Trafikstyrelsen opgør de samlede antal selvmord og -forsøg på hele jernbanenettet, men styrelsens opgørelse for 2018 forventes først klar til sommer.

Antallet af selvmord og -forsøg for det samlede jernbanenet er fra 2013-2017 steget med 29 procent, fremgår det af tal fra Trafikstyrelsen.

Hos Livslinien, der arbejder for at forebygge selvmord, håber man, at DSB vil tage konkrete skridt for at imødegå tendensen.

- Generelt kan vi sige, at metodeafskærmning er det mest effektive, når man vil nedbringe antallet af selvmord. Det betyder, at man besværliggør adgangen til den type af selvmord, og så er der en større chance for at undgå selvmordet.

- I Storbritannien ved jeg, at man gør et stort arbejde for at undgå selvmord og selvmordsforsøg på jernbanenettet. Derfor håber vi, at der inden for et år er iværksat konkrete initiativer fra DSB og Banedanmarks side, siger Simon Witting, kommunikationsansvarlig hos Livslinien.

Livslinien er også er i dialog med DSB og Banedanmark om mulige foranstaltninger, fortæller Simon Witting.

/ritzau/