DSB oplever tekniske problemer med billetkøb

Onsdag morgen er rejsende nødt til at bruge rejsekort eller pendlerkort for at rejse med DSB.

DSB oplever onsdag morgen tekniske problemer.

Derfor er det ikke muligt at købe billetter og kort fra hverken togselskabets app, hjemmeside, billetautomaterne eller det betjente salg.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

- Vi henviser til brug af rejsekort eller til at forsøge en ekstra gang - lykkes det ikke, kan du stige på toget og herefter kontakte personalet ved førstkommende mulighed, skriver DSB i en kortfattet meddelelse på hjemmesiden.

Ud over rejsekortet fungerer pendlerkortet også fortsat. Passagerer opfordres derfor til at benytte sig af disse to muligheder, oplyser DSB's presseafdeling.

Tidligere i denne uge oplevede DSB også tekniske problemer.

En it-fejl satte mandag formiddag således en stopper for salget af billetter i DSB's billetautomater, på hjemmesiden og i DSB-appen.

Men nogle timer efter virkede billetsalget igen.

/ritzau/