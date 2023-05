DSB præsenterer model af nyt elektrisk tog

Designprocessen af det nye elektriske IC5-tog er nået så langt, at leverandøren Alstrom har produceret en 1:1-skalamodel, der er udstyret med sæder, borde og øvrigt interiør.

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

IC5-togene skal erstatte IC4-togene, som udfases løbende, og det vil køre som både InterCityLyn-, InterCity og regionaltog.

DSB og Alstrom har en aftale om leverance af 100 elektriske togsæt i årene 2025-2029.

Formålet med modellen er at validere togets funktionalitet og design over for forskellige grupper, eksempelvis brugere med nedsat mobilitet, lyder det.

Samtidig vil DSB bruge modellen til at forberede uddannelsen af DSB's personale og vise danskerne, hvad de kan se frem til i det færdige tog.

/ritzau/