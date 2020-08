DSB retter sig efter minister og genindfører pladskrav

Minister har krævet, at krav om pladsbillet bliver genindført. DSB forventer, kravet kan træde i kraft onsdag.

Krav om pladsbillet på lange togstrækninger vil blive indført igen, oplyser DSB, der forventer, at det gælder fra onsdag.

Det sker, efter at transportminister Benny Engelbrecht (S) fredag har bedt DSB om at genindføre kravet om pladsbillet.

Pladsbilletter vil igen blive gratis.

Tony Bispeskov, informationschef hos DSB, siger, at man arbejder så hurtigt, man kan på, at få systemerne gjort klar.

- Det er klart, at smittesituationen ændrer sig hele tiden. Vi følger naturligvis myndighederne, og transportministeren har rettet henvendelse til os, og nu vil vi arbejde på at genindføre kravet om pladsbillet. I dette tilfælde bliver det på tog, der kører de lange strækninger i landet, siger han.

De kortere ture med regionaltog vil ikke være omfattet.

Det skyldes, fortalte Benny Engelbrecht tidligere fredag, at systemet med pladsbilletterne i regionaltogene ikke altid fungerer efter hensigten, hvis folk eksempelvis kun er med i toget på få stop.

Tony Bispeskov siger, at man vil følge situationen i regionaltogene meget tæt og sørge for at tælle og notere, om folk bruger mundbind, hvis der er trængsel.

Transportministeren har givet DSB en uge til at godtgøre, at de kan køre regionaltog uden krav om pladsbillet på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Han havde ellers gerne set, at man allerede fra lørdag kunne kræve, at folk havde en pladsbillet på de lange strækninger. Det bliver altså formentligt først fra onsdag i stedet.

DSB ophævede onsdag kravet om pladsbillet, som blev indført i maj for at sikre, at passagerer ikke stod for tæt, og at der ikke opstod trængsel i togene.

Det blev mødt af kritik fra både politikere og sundhedsfaglige eksperter. Ministeren har de seneste dage blandet sig i debatten på Twitter, men han har ikke før nu krævet, at DSB genindfører pladskravet.

/ritzau/