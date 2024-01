DSB udbetaler millionbeløb i erstatning til pendlere

DSB har måtte gribe til lommerne i 2023.

Togselskabet har nemlig sidste år udbetalt 40 millioner kroner til de af DSB's pendlere, der er tilmeldt Rejsetidsgaranti-ordningen.

Det skriver DSB på sin hjemmeside torsdag.

Det er 64 procent mere, end der blev udbetalt til pendlere tilmeldt Rejsetidsgaranti-ordningen i 2022.

Selskabet forklarer det selv med, at Banedanmarks omfattende sporarbejde rundt i landet har sat sit præg på "kundepunktligheden".

- I de her år, hvor jernbanen er omdannet til én stor byggeplads med opgradering af spor, signaler og opsætning af kørestrøm, er det forventeligt og helt rimeligt, at vi udbetaler mere i kompensation, siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov i meddelelsen.

Pendlere, der er en del af Rejsetidsgaranti-ordningen, fik i 2023 kompensation, hvis den gennemsnitlige punktlighed på deres tilmeldte pendlerstrækning var under 87,4 procent.

Fra i år får pendlerne bedre vilkår. Nu skal de nemlig have udbetalt kompensation, hvis den gennemsnitlige punktlighed er på under 90 procent for det samlede år.

Målet for kundepunktlighed er, at togene skal komme inden for 2 minutter og 59 sekunder af det oplyste ankomsttidspunkt.

Og her er det altså, at regionaltogene og InterCity-togene trækker ned på togselskabets punktlighed.

71,7 procent af de toge ankom inden for grænsen for kundepunktlighed.

Det så mere positivt ud for S-togene i Storkøbenhavn.

Her ankom 95,9 procent af togene inden for den afsatte tidsramme.

DSB skriver selv, at det er "topklasse" sammenlignet med tilsvarende baner rundt omkring i verden.

Det er ikke kun pendlere, der kan se frem til bedre vilkår for kompensation i 2024.

Alle togpassagerer, der er 30 minutter forsinkede, vil fremover kunne vælge mellem en ny billet til en tilsvarende rejse eller få tilbagebetalt 50 procent af billettens pris.

Til og med 2023 kunne passagerer, der oplevede 30 minutters forsinkelse, få tilbagebetalt 25 procent af billettens pris.

/ritzau/