DSB vender rundt: Ansatte i høj risiko kan få lov til mundbind

Ansatte i DSB, der er i risikogruppen for coronavirus, kan i nogle tilfælde få lov at bruge mundbind.

Ansatte i DSB kan få lov at bruge mundbind, hvis de er i særlig høj risiko for at blive smittet med coronavirus og har et job, hvor de møder mange mennesker hver dag.

Det oplyser DSB's kommunikationschef, Niels-Otto Fisker.

I sidste uge var meldingen fra DSB ellers, at de ansatte ikke måtte bruge mundbind, fordi togselskabet ønskede et ensartet udtryk, når de rejsende møder en DSB-ansat.

Baggrunden for ændringen er, at Sundhedsstyrelsen i sidste uge opdaterede sine retningslinjer.

- Indtil for nylig har mundbind ikke været en del af myndighedernes anbefaling, men der er kommet nye retningslinjer i sidste uge, og dem har vi tænkt os at følge, siger Niels-Otto Fisker.

- Vores udgangspunkt var, at vi ikke ville gøre vores kunder forvirrede ved, at de i det ene øjeblik ville møde en ansat med mundbind og i det næste en uden.

- Når myndighederne anbefaler, at vi skal stille mundbund til rådighed for ansatte i øget risiko, så gør vi selvfølgelig det, siger han.

Det kan betyde, at for eksempel togførere, der tjekker billetter, kan få lov at bruge mundbind, hvis de lever op til kriterierne.

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen lyder, at man som forsigtighedsprincip kan vælge at bruge mundbind, hvis man er i risikogruppen og har et job, hvor man møder mange mennesker.

Man kan være i risikogruppen, hvis man for eksempel har alvorlige sygdomme.

Det kan være nyresygdomme, lungesygdomme eller diabetes kombineret med svær overvægt.

DSB's ledelse har mandag haft et møde med transportminister Benny Engelbrecht (S), der blev orienteret om beslutningen om at tillade mundbind.

DSB skal nu have det rent praktiske på plads, inden ansatte eventuelt kan begynde at bruge mundbind på jobbet.

Der skal dels udarbejdes de præcise retningslinjer, og derudover skal der købes mundbind. Det forventes at være på plads i løbet af de nærmeste dage.

Ifølge Niels-Otto Fisker drejer det sig formentlig om relativt få medarbejdere.

