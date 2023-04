DSR: Sygeplejerske renset for mistanke om journalsnageri af 13-årig

En sygeplejerske fra Region Sjælland, der var mistænkt for at kigge uberettiget i en 13-årig piges journal, blev torsdag renset for mistanke. Hun havde en faglig begrundelse for at kigge i journalen.

Det oplyser Dansk Sygeplejeråd, der har været inde over sagen, da det er en af deres medlemmer.

Ritzau har kontaktet Region Sjælland, der endnu ikke kan be- eller afkræfte, eller oplyse yderligere om fem sager af samme karakter.

20. april oplyste regionrådsformand i regionen, Heino Knudsen (S), til DR, at seks medarbejdere i Region Sjælland var mistænkt for at have forsøgt at læse patientjournalen tilhørende en 13-årig pige, der ifølge politiet blev bortført og udsat for overgreb sidste weekend.

19. april om aftenen blev det offentligt kendt, at et antal medarbejdere var blevet hjemsendt i Region Hovedstaden samt Region Sjælland.

Det blev de, mens det skulle undersøges, om de har kigget i journalen af faglige grunde og altså har været berettiget til det. Det oplyste Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Det har endnu ikke været oplyst, hvor mange der var tale om i Region Hovedstaden. Men tre medarbejdere på Rigshospitalet, der er blevet undersøgt, er ikke længere mistænkt. De er tilbage på arbejde, lød det sidste uge.

Region Hovedstaden skriver til Ritzau fredag eftermiddag, at undersøgelserne af de hjemsendte medarbejdere endnu ikke er afsluttede, så de vil derfor ikke kommentere sagen.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd har sagerne i de to af regionerne omhandlet fire af deres medlemmer. Tre i Region Hovedstaden og så den ene i Region Sjælland.

De fire, oplyser de, er alle renset for mistanke og tilbage på arbejde. Men de er ikke tilfredse med den retorik, der er brugt i forløbet fra regionerne, lyder det i en pressemeddelelse.

- Man var straks ude og tale om sanktioner fra allerøverste hylde, inden arbejdsgiverne overhovedet havde styr på, om der var ild i den brand, siger formand Grete Christensen i meddelelsen.

- Det er bekymrende og ærgerligt, at arbejdsgiverne har håndteret det på en måde, hvor de skaber mistillid til medarbejderne i sundhedsvæsenet og beklikker konkrete medarbejderes troværdighed og faglighed.

Hun understreger, at det selvfølgelig skal have passende konsekvenser og undersøges, hvis der er brud på reglerne.

- I det her tilfælde har de to regioner både konkluderet og nærmest også sanktioneret, inden man har undersøgt sagen ordentligt, siger Grete Christensen.

Til DR sagde regionrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), 20. april, at han så med stor alvor på sagen, og at medarbejderne i sidste ende kunne miste deres arbejde. Regionerne er også i dialog med politiet og overvejer, om der er grund til at politianmelde en eller flere episoder.

Det er endnu uvist, om nogle af de mistænkte medarbejdere i de to regioner reelt har kigget i den 13-årige piges journal uberettiget, eller om alle har haft faglig begrundelse.

