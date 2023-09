DTU afskaffer rusture for de nye studerende

Når man starter på DTU næste år, vil det ikke længere være muligt at tage på rustur med sine nye medstuderende.

Danmarks Tekniske Universitet afskaffer nemlig rusture for de nye studerende.

Det oplyser Lars D. Christoffersen, der er dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø på DTU, til Ritzau.

Afskaffelsen sker på baggrund af, at der kun er omkring 54 procent af de studerende, der deltager i rusturene.

- Det er et problem, da der dermed er mange af de nye studerende, som går glip af en masse information om studiestarten og det at være studerende generelt, som man får på rusturen. Det vil vi gerne undgå, siger han.

Han tilføjer, at de studerende i DTU’s studenterforening, Polyteknisk Forening, har gjort et stort stykke arbejde for at få flere af de nye studerende til at deltage i rusturene.

Nogle af initiativerne har været at tilbyde alkoholfrie rusture, rusture på campus uden overnatning, rusture på engelsk og rusture af forskellig længde, forklarer han.

- Men vi må bare konstatere, at det desværre ikke er lykkedes at få nok af de nye studerede til at deltage, siger han.

/ritzau/