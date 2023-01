DTU får ekstraregning på 200 millioner: Håber på hjælp fra staten

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) tabte i slutningen af sidste år en voldgiftssag om øen Lindholm og står nu tilbage med en regning på 200 millioner kroner.

Men universitetets direktør, Claus, Nielsen, mener ikke, at man er forpligtet til at betale beløbet selv.

Derfor vil han henvende sig til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M), i håbet om at staten griber regningen. Det skriver mediet Radar.

- Vores næste skridt er at orientere vores ministerium om, at vi hverken har bevillings- eller hjemmelsmæssig mulighed for at afholde disse udgifter, og så må vi se, hvilken reaktion vi får på det, siger han til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen handler om et forskningsinstitut på øen Lindholm, som DTU har brugt til at forske i smitsomme sygdomme. Faciliteterne har universitetet brugt det seneste årti.

- Vi opsagde lejemålet, og da vi fraflyttede det, blev vi af Bygningsstyrelsen bedt om at regnøre øen. Det gjorde vi gerne.

- Men hvis vi selv kommer til at stå med den her regning, så skal der jo betales med forskningsmidler, og det mener vi ikke er penge, som skal bruges på at rydde op efter 100 år gamle forskningsfaciliteter.

- Vi har jo kun brugt dem det seneste årti, siger han.

Millionregningen har fået universitet til at melde ud, at man regner med et underskud på 400 millioner kroner for hele sidste år. Det betyder, at underskuddet fordobles af regningen.

Den anden halvdel af underskuddet skyldes en højere energiregning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som konsekvens af det høje underskud og udsigten til en fortsat høj energiregning har DTU besluttet at indføre et ansættelsesstop for nu.

Derudover skal skolens ledelse beslutte, om der er behov for yderligere tiltag for at imødegå den svære økonomiske situation.

Det er endnu uklart, hvad øen Lindholm skal bruges til, skriver Radar.

Tidligere var det et politisk ønske hos blå blok, at der skulle laves et udrejsecenter på øen. Den plan skrottede den nuværende S-regering dog, da den kom til.

/ritzau/