DTU sender balloner til vejrs for at indsamle stjernestøv

Søndag sender DTU Space to heliumballoner op i 20 kilometers højde. Sidste år forsvandt ballon i ti måneder.

To heliumballoner skal søndag formiddag på en længere rejse op over Sjælland.

Studerende fra DTU Space vil sende to rumsonder op i 20 kilometers højde for at foretage en række forsøg.

De to balloner bærer blandt andet på udstyr, der kan indsamle stjernestøv - det vil sige rester af små meteoritter, der er brændt op.

Derudover kan et andet instrument måle spændinger i atmosfæren, der udløser lyn.

- Jeg synes virkelig, at det er nogle interessante forsøg.

- De vil fra stratosfæren forsøge at skaffe ny viden på områder, som faktisk ikke er særlig godt belyst, siger underviser og projektleder René Fléron fra DTU Space til TV2 Øst.

Sidste år sendte studerende fra Danmarks Tekniske Universitet også rumsonder op i stratosfæren.

Her forsvandt den ene ballon og blev først fundet 10 måneder senere i et træ tæt på Næstved.

Det prøver man at undgå i år.

Alt afhængigt af vindforholdene vil ballonerne enten blive opsendt fra enten Odsherred eller Kalundborg.

Det er planen, at sonderne efter opsendelse et par timer senere skal lande i et område omkring Ringsted-Haslev-Rønnede og Præstø.

Den sidste del af nedturen for ballonerne er med faldskærm og foregår under sikre forhold. Borgere i området behøver derfor ifølge DTI ikke være bekymrede for at få en heliumballon i hovedet.

Ud over at indsamlingen af stjernestøv og elektroniske spændingsmålinger har de studerende også sat to kameraer på rumsonderne.

Øvelsen med kameraerne er at få dem til at finde et himmelobjekt og derefter blive ved med at pege på objektet. Det kræver nemlig en særlig stabilisering at filme i samme retning under turbulente vindforhold.

- Vi har lavet et særligt system, der stabiliserer sonderne. Og det er testet ret godt – det ser ud til, at det kan stabilisere sonderne, så de kan få taget nogle gode billeder, siger René Fléron til TV 2 Øst.

ritzau/