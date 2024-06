Annette Heick, Pernille Rosendahl og Stine Bramsen: Kvindelige musikere står frem i dokumentar om sexisme

Nogle gik frem, andre tilbage. Men ét parti blev den klare vinder ved Europa-parlamentsvalget i går.

Med Kira Marie Peter-Hansen i spidsen og 17,4 procent af stemmerne er SF nu det største danske parti i EU. Samtidig er Socialdemokratiet og Venstre gået markant tilbage procentvist. Moderaterne fik et enkelt mandat, men ifølge formand Lars Løkke Rasmussen skal regeringen som sådan tage resultatet alvorligt.

”Man er jo lidt naiv, hvis man ikke tager valgresultatet ned og konstaterer, at regeringen under et jo ikke har gjort det særligt godt,” lød det til partiets valgfest.

Spørgsmålet er, om regeringen kan overleve, at vælgerne fravalgte den? Det giver Kristeligt Dagblads politiske redaktør et svar på i denne analyse .

Pia Olsen Dyhr og spidskandidat Kira Marie Peter Hansen ankommer til festen hos SF på Christiansborg i forbindelse med europa-parlamentsvalget. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Macron udskriver valg

Den franske præsidents regering led også under Europa-parlamentsvalget, og resultatet var så ringe, at Emmanuel Macron har set sig nødsaget til at udskrive valg. Det meddelte han søndag aften i en tale til nationen.

Hans greb om magten er svækket, mens hans modstander på højrefløjen Marine le Pens parti fik et kanonvalg i går. National Samling fik hele 31,5 procent af de franske stemmer og står altså stærkt inden det nationale valg, som ifølge Le Monde holdes den 30. juni. Kristeligt Dagblads korrespondent forklarer her, hvad der på spil i det franske lynvalg.

Kvinder fortæller om sexisme i musikbranchen

I dag har DR offentliggjort dokumentaren ”Sexisme i musikbranchen”. Det første af to afsnit bærer titlen ”Du skal være ung og fuckable”. I den fortæller en række kvindelige musikere om, hvordan de har oplevet grænseoverskridende adfærd. Ifølge KVINFO har otte ud af 10 kvinder under 30 år i musikbranchen oplevet, at deres grænser bliver overtrådt.

I dokumentaren står blandt andre Annette Heick og Pernille Rosendahl frem. Musiker Martin Brygmann har tidligere forsøgt at forhindre dokumentaren i at blive sendt, men lørdag afviste byretten i København, at der kunne nedlægges et forbud.

Hvem dræbte Louise Borglit?

I dag falder der dom i sagen om Louise Borglit, der som højgravid blev dræbt en dag i 2016. En 30-årig mand er tiltalt for drabet, som igennem en PET-infiltrator skulle have indrømmet forbrydelsen, da han sad fængslet for et voldsomt overfald på sin ekskæreste.

Infiltratoren ”Frank” optog samtaler med den tiltalte og har derfor kunnet dokumentere tilståelsen. Den tiltaltes forsvarer mener dog, at aflytningen var ulovlig, og at ”Frank” fremtvang en tilståelse. Den tiltalte nægter sig skyldig i mordet på Louise Borglit.

OL-atleter får spirituel hjælp af præster og imamer

Atleter fra hele verden er i fuld sving med at forberede sig til OL i Paris, men de er ikke alene. Flere end 120 ledere fra forskellige trossamfund skal stå til rådighed for de omtrent 10.000 atleter, der deltager i OL, som spirituelle støtter. Det skriver nyhedsbureauet AP.

I et lokale vil lederne, som repræsenterer kristendom, islam, buddhisme, jødedom og hinduisme, stå for bønner og give atleterne et åndeligt boost. Men de er der altså ikke for at ”hjælpe dem med at vinde” i længdespring, kuglestød og hækkeløb, fortæller Anne Schweitzer på vegne af de protestantiske præster.