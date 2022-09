”Dybt forarget”: Frustreret borgmester ønsker ikke udlændingegruppe til Hørsholm

Udlændingestyrelsen lægger mandag op til, at en mindre gruppe asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold flyttes til Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm.

Det frustrerer borgmesteren i Hørsholm, Morten Slotved (K).

Han ønsker ikke, at de op til 20 udlændinge - der tidligere har udløst lokale protester og kan have alvorlige psykiske lidelser - kommer til kommunen.

- Det vil jeg ikke være med til. Jeg er dybt forarget over, at Udlændingestyrelsen træffer sådan en beslutning hen over hovedet på Hørsholm Kommune, siger Morten Slotved i en pressemeddelelse.

- Hvor er dialogen henne? Jeg kan ikke stå på mål for denne beslutning, da jeg ved af erfaring, at det vil skabe stor utryghed i lokalsamfundet, lyder det videre.

I meddelelsen beskriver kommunen gruppen som "psykisk ustabile" borgere:

- Der er løbende udskiftning i gruppen, som kan omfatte udlændinge med en verserende asylsag, afviste asylansøgere, personer på tålt ophold, udvisningsdømte og personer med behandlingsdom, skriver Hørsholm Kommune.

Gruppen af udlændinge blev indkvarteret i Sandvad ved Vejle i efteråret 2021.

Beboergruppen skal imidlertid flyttes, efter at Udlændingestyrelsens kontrakt med Vejle Kommune blev opsagt.

Det skete efter massiv lokal modstand. En modstand, der blandt andet viste sig i form af daglige demonstrationer. På et tidspunkt blev et vagtværn sat ind til at beskytte centeret.

I juli blev det besluttet, at gruppen skulle flyttes til et bosted i Vrå i Nordjylland, efter at Botilbuddet Norden ApS vandt et udbud.

Men den kontrakt blev ophævet, da det blev vurderet, at tilbuddet ikke levede op til betingelserne.

Mandag oplyser Udlændingestyrelsen - efter endnu et udbud uden succes - at der er planer om en ny ordning:

- Udlændingestyrelsen er i dialog med Røde Kors om håndtering af opgaven med levering af særlige indkvarteringsydelser samt oprettelse af et særskilt indkvarteringssted til beboergruppen på Udrejsecenter Sjælsmark, skriver styrelsen.

Styrelsen oplyser, at de nærmeste naboer vil blive inviteret til borgermøde i den nærmeste fremtid.

/ritzau/