Dykkere finder krigsskib der forliste ved Læsø i 1780

Dykkerteam har lokaliseret dansk krigsskib, der forliste ved Læsø for 238 år siden med 500 søfolk om bord.

Det er lykkedes dykkere at lokalisere et gammelt dansk krigsskib, der forliste ved Læsø for 238 år siden.

Der er tale om det 52 meter lange danske linjeskib "Printz Friederich", som gik ned med op mod 500 mand om bord.

Skibet forliste under en storm natten til 29. september 1780.

- Vi har sejlet 2500 sømil, undersøgt 100 kvadratkilometer af havbunden. Vi var lige ved at opgive, fordi vi tænkte, at vi alligevel ikke fandt det, forklarer Kim Schmidt.

Han er leder af dykkerteamet, der kalder sig Undervandsgruppen.

Det er mere end ti års arbejde, der nu bærer frugt.

- Det her skib har været lidt overset. Fra 1781 og fremefter har ingen skænket det en tanke.

- Vi fik det opsnuset via arkivmateriale og begyndte at lede efter det for mere end ti år siden, fortæller Kim Schmidt.

Dykkerne har bjærget enkelte genstande fra vraget, blandt andet nogle kåreskæfter, en blyplade med kongekrone og nogle blykugler fra de 70 kanoner på skibet.

Nu skal myndighederne ansøges, før der kan blive tale om at bjærge flere genstande fra det forliste skib.

Omkring 500 søfolk var om bord, da skibet forliste, men næsten alle blev reddet i land, da skibet grundstødte og sank.

Kun seks til otte søfolk omkom ved forliset.

- Forliset var et totalt nederlag for den danske flåde, for skibet udgjorde en femtedel af flåden, siger Kim Schmidt.

Skibet havde ifølge Kim Schmidt været på togt, da det stødte på grund i et gedigent stormvejr.

- Kaptajnen var syg, og styrmanden havde ansvaret. Skibet blæste helt ud af kurs, de anede ikke, hvor de var. De kunne ikke se hverken landmærker eller stjerner, som de kunne navigere efter.

Via redningsbåde og både, der blev sendt ud fra Læsø, lykkedes det at undgå den totale katastrofe.

- Det var noget af en omvæltning for beboerne på Læsø. De skulle skaffe mad og ly til 500 mand. Mange blev indlogeret hos enlige kvinder, og senere så man en del efterkommere, fortæller Kim Schmidt.

Historien om forliset skal nu skildres på Læsø Museum.

