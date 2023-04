Dyr beton tvinger region til at låne 275 millioner til sygehusbyggeri

Stigende priser på blandt andet materialer som beton og stål udfordrer byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge.

Derfor har Region Sjælland fået lov af Sundhedsministeriet til at optage lån på 275 millioner kroner.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

- Udvidelsen af budgettet skyldes ikke ændringer eller fejl i projektet.

- Der er alene tale om, at de reelle prisstigninger på eksempelvis stål, beton og energi ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i det prisindeks, som entreprenørerne afregnes efter i kontrakten, siger Helle Gaub, der er projektdirektør på byggeriet af det nye hospital.

For nylig flyttede de første patienter ind i den første sengebygning, der er færdig.

Men de øvrige tre sengebygninger udskydes med ti måneder. Dermed skubbes afleveringen fra oktober 2025 til starten af september 2026.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at tidsplanen skal ændres igen, men vores hospital skal holde i mange år, og vi kan ikke risikere at få et hospital, som ikke fremtidssikrer Region Sjællands sygehusvæsen, lyder det fra Helle Gaub.

Forsinkelsen rammer ikke det igangværende byggeri af laboratoriebygningen og sterilcentralen.

De første planer til sygehuset blev lavet i 2007. Her lagde regionerne en plan for den fremtidige sygehusstruktur. Planen var færre, men mere specialiserede sygehuse.

Sjællands Universitetshospital får 789 enestuer.

Det bliver på 185.000 kvadratmeter. Cirka 130.000 kvadratmeter er nybyg, mens omkring 54.000 kvadratmeter er eksisterende byggeri.

Sygehuset får blandt andet en helikopterlandingsplads.

Der laves også et rørsystem, hvor personalet kan sende ting fra den ene ende af hospitalet til den anden, så de slipper for at skulle bygningerne rundt. Det skrev TV 2 Øst i september 2021, hvor mediet var med på en rundvisning på hospitalet.

Prisen ventes at blive mindst 4,1 milliarder kroner.

/ritzau/