Dyr strøm får mange til at skrue stadig mere ned for forbruget

Danskerne skruer ned for elforbruget i forhold til sidste år.

Elnetselskabet Radius oplyser, at en million borgere har skruet ned for forbruget af el med 15 procent, når man sammenligner forbruget med oktober sidste år.

- Det viser, at det øgede fokus har haft en enorm betydning. På den måde har faldet i elforbrug været markant over, hvad vi havde regnet med, siger direktør i Radius Jens Fossar Madsen.

Radius' område dækker over 31 kommuner i københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland.

Jens Fossar Madsen oplyser, at det er tydeligt, at borgerne både er blevet bedre til at spare på strømmen og til at bruge strømmen i de billige perioder.

Det er særligt i sommerhusområderne, at Radius kan se en ændring i elforbruget.

- Noget kan tyde på, at folk bruger deres sommerhuse anderledes. Det kan være, at folk ikke helt er der lige så meget, men jeg tror også, at når folk er der, så varmes det op på en anden måde.

- Vi har også set, at de få timer, hvor strømmen har været virkelig billig, har danskerne virkelig sat vaskemaskine og tørretumbler i gang, og elbilen er sat til at lade op, siger Jens Fossar Madsen.

I september måned var forbruget ligeledes faldende i forhold til sidste år. Her var faldet på 12,2 procent i forhold til 2021.

