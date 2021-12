Dyrby holder fri et par dage fra B.T. efter anklager

Michael Dyrby, chefredaktør på B.T., bliver hjemme fra arbejde nogle dage.

Det oplyser Dyrby i en sms til Ritzau. Han fortæller, at det er sket efter aftale med Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver på Berlingske Media.

- Anders Krab og jeg er blevet enige om, at jeg tager nogle dage fri, skriver Dyrby i sms'en.

Han afviser, at han er blevet hjemsendt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meldingen om Dyrbys arbejdssituation er blevet meldt ud til kollegerne på B.T. onsdag formiddag på et stormøde. Det skriver Berlingske, Ekstra Bladet og Journalisten, der er et fagblad ejet af Dansk Journalistforbund.

Mødet er blevet bekræftet af chefredaktør på B.T. Jonas Kuld Rathje.

- Michael Dyrby er ikke hjemsendt, men jeg kan godt bekræfte, at han ikke er her. På mødet fremgik det, at Anders Krab-Johansen havde opfordret ham til at tage nogle dages fri, siger Jonas Kuld Rathje til fagbladet Journalisten.

Dyrby har de seneste dage været en del i fokus på grund af en dokumentar, der har set nærmere på kulturen på TV 2, hvor Dyrby før har været chef.

Dokumentaren kredser meget om flere TV 2-chefer, der har udvist krænkende adfærd.

Til Ekstra Bladet har kommunikationschef Anna Thygesen, der tidligere har været TV 2-ansat, fortalt, at Dyrby var en af de chefer, der udviste upassende adfærd.

Ifølge Anna Thygesen har Dyrby engang sagt følgende til hende:

- Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig.

Selv har Dyrby over for Berlingske afvist at have udtalt sig, som Anna Thygesen påstår.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Anders Krab-Johansen.

Til nichemediet Mediawatch fortæller Anders Krab-Johansen, at det ikke er på hans opfordring, at det er blevet aftalt med Dyrby, at han holder fri.

Anders Krab-Johansen siger derudover, at han ikke ved, hvor længe Dyrby holder ferie, men at det i hvert fald bliver "et par dage".

Endelig fortæller koncernchefen også, at han fortsat har tillid til Dyrby.

/ritzau/