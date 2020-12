Dyrere køreprøver skal afkorte lange ventetider om nogle år

Ny aftale hæver prisen på køreprøver, og det større beløb bruges til at rykke ansvar for området fra politiet.

Når unge tager kørekort, skal teoriprøven fremover ikke foregå hos politiet, og det bliver heller ikke en politiansat, som skal være prøvesagkyndig.

Ansvaret for køreprøver og kørekort rykker fra politiet til Færdselsstyrelsen i Ribe, der hører under Transport- og Boligministeriet.

Det har et flertal i Folketinget besluttet.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) håber, at det kan ensarte servicen på kørekortområdet, når ansvaret for opgaverne samles i en styrelse fra oktober 2021 frem for at ligge hos hver af de 12 politikredse.

- Jeg håber på, at vi på denne her måde kan sikre, at der kommer en tidssvarende service og samtidig kortere ventetid på kørekortområdet.

- Det skal være lettere at afvikle køreprøver og udstede og administrere kørekort. Det skal digitaliseres, siger han.

Selv processen med at udstede kørekort kan effektiviseres meget, mener ministeren. Digitaliseringen ventes at tage tid, og Benny Engelbrecht vurderer, at der går et til to år, før borgere oplever kortere ventetider.

- Det kræver, at vi laver nogle meget omfattende ændringer i it-systemer, og som mange nok ved, så skal man være sikker på, at it-systemer virker. Aftalepartierne er også indstillet på, at det skal gøres ordentligt, siger han.

Hidtil har teori- og køreprøve samlet kostet 600 kroner, men den pris bliver i forbindelse med en politisk aftale for politi og anklagemyndighed hævet til 1000 kroner.

De omkring 115 årsværk fra politiet, som arbejder på området, bliver frigjort, så de kan styrke politiets operative kapacitet.

Færdselsstyrelsen får cirka 300 nye årsværk tilføjet i forbindelse med de nye opgaver. En del af de ansatte skal dog stadig være rundtom i landet for at afholde køreprøver.

- Når vi er færdige med øvelsen, vil man først og fremmest opleve, at det bliver nemmere at bestille en tid til en køreprøve, at komme til prøverne og at få udstedt og ændret kørekort.

- Selve den proces kommer også til at gå langt hurtigere, siger transportministeren.

Også udstedelse af takografkort, der er et chipkort til at registrere kørselsdata under erhvervskørsel, bliver flyttet fra politi til styrelse.

Vejdirektoratet overtager udstedelsen af særtransporttilladelser.

Det er regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige, der står bag aftalen.

/ritzau/