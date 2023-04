Dyreværnsorganisation: Danskere misforstår kaniner som let kæledyr

Selv om kaniner er små, har de et stort behov for plads og motion.

Det kommer bag på halvdelen af de danskere, der overvejer at anskaffe sig et af de pelsede kæledyr.

Det viser en rundspørge, som Dyrenes Beskyttelse har foretaget på sine internater.

Det skriver dyreværnsorganisationen i en pressemeddelelse.

- Vi oplever forældre, der får et mindre chok, når finder ud af, hvor dårligt deres barndoms kaniner faktisk har haft det i deres små bure helt uden aktivering eller selskab, siger kaninansvarlig hos Roskilde Dyreinternet Carina Løkkegaard i pressemeddelelsen.

Ifølge dyreværnsorganisationen misforstår mange danskere kaninen som et let kæledyr. Kaniner er dog ikke væsentligt lettere at passe end en hund eller en kat.

/ritzau/